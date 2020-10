MIVB start onderzoek naar pesterijen nadat medewerkster gewond raakt

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB heeft een intern onderzoek naar pestgedrag geopend na een ongeval waarbij een werkneemster in het ziekenhuis werd opgenomen. Meerdere personen zijn tijdelijk om non-actief gezet.

Het slachtoffer moest geopereerd worden. Ze ligt nog altijd in het ziekenhuis maar is niet in levensgevaar. ‘Een werknemer van de technische dienst is afgelopen donderdag ernstig gewond geraakt aan de onderarm, vermoedelijk door pesterijen door een of meerdere van haar collega’s’, vertelt woordvoerster An Van Hamme. ‘We hebben onmiddellijk een intern onderzoek geopend omdat we dit zeer ernstig nemen. We willen weten wat er juist gebeurd is om eventueel gepaste sancties te kunnen opleggen.’

De werkneemster werd opgesloten in een lokaal door collega’s die haar al meerdere jaren pestten. Toen ze probeerde te ontsnappen, liep ze een ernstige snijwonde op, schrijft Sudinfo. Van Hamme zegt dat omdat het onderzoek nog loopt, het te vroeg is om bepaalde feiten te bevestigen of te ontkennen.

Intussen hebben al gesprekken plaatsgevonden en werden enkele personen tijdelijk op non-actief gezet. De woordvoerder van de MIVB voegt nog toe dat zwijgen over de pesterijen een soort medeplichtigheid is: ‘Niet meewerken aan het onderzoek zal beschouwd worden als passieve deelname aan de bewuste feiten.’