Berlijn geeft de middelvinger aan anti-maskers

De Berlijnse senaat probeert met behulp van een oudere dame en haar middelvinger Berlijners en toeristen duidelijk te maken dat maskers gedragen moeten worden in de stad.

In lokale Berlijnse kranten verscheen een advertentie die inwoners en toeristen van de Duitse hoofdstad er aan moet herinneren dat er coronaregels gelden in Berlijn. De advertentie deed dat met behulp van een gemaskerde oudere vrouw die haar middelvinger opsteekt. Bijhorend bijschrijft: ‘Een opgeheven vinger voor iedereen zonder masker. Wij houden ons aan de coronaregels.

De opmerkelijke campagne is opgezet door de Berlijnse senaat, de raad die zowel het stadsbestuur als de regering van de deelstaat Berlijn vormt. Ze werkten daarvoor samen met het toerismebureau Visit Berlin. ‘We wilden communiceren op een manier die bij de Berlijner past en tegelijkertijd de dramatische situatie van de pandemie benadrukt’, zei de woordvoerder van het agentschap aan The Guardian.

De advertentie maakt deel uit van een bredere campagne die in september van start ging.

Kritiek

Toch krijgt de campagne ook kritiek. Vooral van de partijen die niet in de senaat zetelen. Zo is de lokale leider van de CDU, de partij van Angela Merkel, Kai Wegner geen fan. ‘De situatie is te ernstig voor domme grappen’, stelde hij. Een vertegenwoordiger van de Freie Demokratische Partei stelde dan weer dat ‘noch grappig, noch orgineel was, maar wel arrogant en aanstootgevend’.