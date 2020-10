Woonzorgcentra kunnen vrijdag geen tests meer krijgen

De Vlaamse woonzorgcentra kunnen vrijdag geen coronatests meer aanvragen, de 3.000 tests van het federaal testplatform zijn al gereserveerd. Dat liet het agentschap Zorg en Gezondheid aan de wzc’s weten in een mail. ‘Dit kan niet, het is weer een mentale tik voor de sector’, zegt N-VA-parlementslid Lorin Parys.

‘De testcapaciteit op het federaal testplatform is voor vrijdag 16 oktober volledig benut’, klinkt het in de mail van Zorg en Gezondheid aan de woonzorgcentra. ‘Er kunnen dus geen testen meer worden aangevraagd voor die dag, ook niet voor uitbraakgerichte testings.’

De woonzorgcentra testen op twee manieren in Vlaanderen: preventief of bij een uitbraak. Eind september bleek de testcapaciteit al niet meer voldoende om preventief te kunnen testen. Een week later werd de capaciteit dan opgetrokken van 1.000 naar 4.000 tests per dag. Alleen op vrijdag bleef die steken op 3.000. Dat blijkt dus nu onvoldoende, waardoor niet alleen preventieve tests maar ook test bij een uitbraak niet mogelijk zijn.

‘Wie vrijdag nog wil testen, zal een dag moeten wachten, op zaterdag is er wel nog capaciteit’, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. ‘We zullen dit opnieuw aankaarten bij de federale overheid. Die heeft zich sterk gemaakt dat ze die capaciteit zal uitbreiden.’

Volgens Lorin Parys is dit een nieuwe ‘mentale tik’ voor de woonzorgcentra, waar al 2.800 mede­werkers uitgevallen zijn door ziekte of quarantaine. Dat is 3,7 procent van al het personeel. Er zijn woensdag 368 covid-gevallen bijgekomen bij bewoners of medewerkers en er zijn vijf bewoners overleden aan het virus. De tweede golf slaat er hard toe, de testcapaciteit stijgt niet snel genoeg mee. ‘Het is nog niet eens winter’, merkt Parys op. ‘Nu gaat het om één dag deze week. Maar wat volgt volgende week, of de week erna?’