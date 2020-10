Koele en grotendeels droge dagen op komst

Donderdag en vrijdag blijft het koel en meestal droog met wolken in het oosten en opklaringen in het westen, met maxima rond 12 graden in het centrum. Zaterdag is er meer ruimte voor de zon. Zondag is er dan opnieuw meer kans op enkele buien.

De maxima liggen ook dan rond 12 of 13 graden in het centrum, zo voorspelt het KMI.

Donderdag is het veelal bewolkt over het oosten en centrum van het land. In het noordwesten is de kans op wat zon groter. In de Hoge Venen valt er zo nu en dan wat lichte regen. Ook aan de kust is er een lichte bui mogelijk. Elders blijft het droog. De maxima schommelen tussen 6 graden op de hoogste delen van de Ardennen tot 13 graden aan de kust. In het centrum ligt het kwik maximaal rond 11 graden.

In de avond is het eerst nog op vele plaatsen zwaarbewolkt, maar in de nacht komen er steeds meer opklaringen. In de Ardennen blijft het langere tijd zwaarbewolkt maar overwegend droog. De minima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen tot 9 graden aan zee.

Vrijdag is het wisselend tot zwaarbewolkt in de oostelijke landshelft. Een lichte bui is er niet uitgesloten. In de westelijke landshelft krijgen we de zon meer te zien en blijft het droog. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Ardennen en 12 graden aan zee.

Zaterdag wisselen brede opklaringen en zwaarbewolkte periodes elkaar af. Het blijft meestal droog bij temperaturen tussen 8 en 12 graden. Zondag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met mogelijk wat lichte neerslag. De maxima liggen tussen 6 en 13 graden.