KOERSNIEUWS. Quintana moet onder het mes, Vuelta-selecties lopen binnen

Een kleine week voor de start van de Vuelta lopen de eerste selecties stilaan binnen. Er is ook minder goed nieuws voor Nairo Quintana en Mads Pedersen. Het koersnieuws voor u verzameld.

Operatie voor Nairo Quintana

Nairo Quintana komt dit seizoen door een knieblessure niet meer in actie. In een video op de Twitterpagina van de Colombiaanse wielerbond bevestigt Quintana dat zijn wielerjaar afgelopen is. “Ik heb nood aan een lange herstelperiode door een blessure aan de linkerknieschijf”, zegt de klimgeit, die eraan toevoegt dat hij onder het mes zal moeten.

Tijdens de Ronde van Frankrijk kwam Quintana ten val in de dertiende etappe. Daardoor kon hij niet meer voluitgaan en raakte hij in het eindklassement niet verder dan de zeventiende plaats. Kort na het einde van de Tour kondigde het parket van Marseille aan dat er een onderzoek werd geopend tegen leden van Quintana’s Franse ploeg Arkéa-Samsic na de vondst van een rist gezondheidsproducten, waaronder medicijnen, en vooral ook “een methode die kan worden beschouwd als doping”. Een ploegdokter en kine belandden in het kader van het onderzoek in de cel. Quintana werd niet vervolgd en liet weten “een zuivere renner” te zijn.

Zorgen voor Ronde van Vlaanderen-favoriet Mads Pedersen: “Pijn in de hamstrings”

Na zijn klinkende zege in Gent-Wevelgem verscheen Mads Pedersen woensdag ook aan de start van de Scheldeprijs. Lang reed de Deen van Trek-Segafredo in Schoten niet mee. Na amper veertig kilometer gaf hij op. Niet door weinig goesting, maar door een kwaaltje aan de hamstrings. “Mads klaagde dinsdag op training over pijn in de hamstrings van zijn linkerbeen. Tijdens de wedstrijd werd het niet beter en dus is hij uit voorzorg afgestapt”, zegt ploegleider Steven de Jongh.

Bij Trek-Segafredo minimaliseren ze het kwaaltje, maar toch trok Pedersen gisteravond nog naar een fysiotherapeut in Leuven voor een behandeling. De Jongh: “We hebben voor de zekerheid alles laten controleren. Er is geen letsel noch spierscheurtje ontdekt. Zijn Ronde van Vlaanderen is niet in gevaar.” Na zijn zege in Wevelgem is Pedersen uitgegroeid tot een van de favorieten voor zondag.

Movistar met Mas en Valverde naar de Vuelta

Na een ontgoochelende Tour de France trekt Movistar met een sterke ploeg en veel ambitie naar de Ronde van Spanje. Zeven van de acht renners zijn Spanjaarden. Naast de kopmannen Enric Mas (vijfde in de voorbije Tour de France en tweede in de Vuelta van 2018) en Alejandro Valverde (twaalfde in de voorbije Tour de France en winnaar van de Vuelta in 2009) zijn dat Marc Soler, Carlos Verona, Imanol Erviti, José Joaquín Rojas en Jorge Arcas. De Portugees Nelson Oliveira is de enige niet-Spanjaard in de selectie.

Mitchelton-Scott zonder Yates-broertjes naar de Vuelta

Mitchelton-Scott stapte onlangs uit de Giro nadat kopman Simon Yates en vier stafleden besmet bleken met corona. Ook zijn broer Adam (negende in de voorbije Tour de France) start niet in de Vuelta. Kopman wordt de Colombiaan Esteban Chavez, die in 2016 nog derde werd in de Vuelta maar nadien niet echt meer kon bevestigen als klassementsrenner. Vorig jaar won hij nog wel een rit in de Giro. Chaves krijgt in Spanje het gezelschap van Mikel Nieve, Dion Smith, Callum Scotson, Robert Stannard, Alex Edmondson, Nick Schultz en Tsgabu Grmay.