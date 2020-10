Voorbije maand was warmste september ooit gemeten

September van dit jaar was mondiaal de warmste septembermaand sinds het begin van de metingen in 1880. De gemiddelde temperatuur boven land en oceaan in de wereld lag 0,97 graden Celsius boven het gemiddelde van 15 graden voor de 20ste eeuw.

Dat zegt de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), het Amerikaanse agentschap dat zich bezighoudt met meteorologie en oceanografie.

September 2020 gaat dezelfde maanden in 2015 en 2016 met 0,02 graden voorbij. Dat waren tot nog toe de recordhouders bij de NOAA.

Het Europese aardobservatieprogramma Copernicus had eerder al laten weten dat vorige maand wereldwijd de warmste september was sinds het begin van zijn metingen in 1979.