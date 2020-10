Huurdiscriminatie bij Belgen met Marokkaanse roots bijna verdubbeld sinds lockdown

De discriminatie bij Belgische kandidaat-huurders met Marokkaanse roots is sinds de lockdown bijna verdubbeld. Die onrustwekkende vaststelling deden Pieter-Paul Verhaeghe en Abel Ghekiere, twee professoren van de vakgroep Sociologie van de Vrije Universiteit Brussel in een onderzoek naar etnische discriminatie op de huurwoningmarkt.

De onderzoekers voerden tussen oktober 2019 en maart 2020, de periode vóór de corona-uitbraak, een eerste reeks van 482 praktijktesten uit. Ze reageerden hierbij op bestaande Immoweb-advertenties met telkens twee fictieve kandidaat-huurders: een testpersoon met een Marokkaans of Congolees klinkende naam en een controlepersoon met een Belgisch klinkende naam. Beide kandidaten hadden voor de rest identieke kenmerken.

De eerste testen toonden aan dat Belgen met een Marokkaanse afkomst in 20 procent van de gevallen werden gediscrimineerd door vastgoedmakelaars en Belgen met Congolese roots in 17 procent van de gevallen.

In de periode net na de lockdown, tussen 16 mei en 30 juni 2020, volgde een tweede reeks van 440 praktijktesten. De invloed van de coronacrisis werd meteen duidelijk, want de uitnodigingskansen waren voor quasi alle kandidaten sterk gedaald.

'Makelaars waren veel selectiever in hun uitnodigingen', verduidelijken Ghekiere en Verhaeghe. 'Dit kan komen door de toegenomen werkdruk, de vrees voor besmetting of de beperkte mogelijkheid om huisbezoeken te organiseren.'

Bij de Belgen daalden de uitnodigingskansen voor een kwart, terwijl de Belgen van Congolese afkomst nog steeds even weinig uitgenodigd werden. Maar bij de Belgen met Marokkaanse roots verdubbelde de huurdiscriminatie bijna: in 36 procent van de gevallen was er sprake van discriminatie terwijl dat cijfer voor de lockdown dus op 20 procent lag.

'We vermoeden dat dit komt omdat vooral deze gemeenschap vaak in de media werd gestigmatiseerd met betrekking tot een hoog percentage coronabesmettingen en het niet-naleven van de coronamaatregelen', stellen de VUB-onderzoekers.