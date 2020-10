Universiteit Gent schakelt over naar code rood

De universiteit van Gent schakelt vanaf maandag 26 oktober over naar code rood voor de onderwijsactiviteiten. Dat meldt de UGent donderdagochtend in een persbericht. Het is de eerste hogeronderwijsinstelling die dat doet. 'Het is jammer voor de UGent en voor haar studenten, maar het moet', zei rector Rik Van de Walle donderdagochtend op Radio 1.

Concreet betekent dat dat er binnen anderhalve week geen hoorcolleges meer op de campus zullen plaatsvinden. Voor labo's en practica zal er bekeken worden of die coronaproof kunnen worden georganiseerd. Werk- en studieplekken blijven wel beschikbaar en de huidige richtlijnen rond telewerk blijven gelden. De rector roept alle UGent-medewerkers op om in de mate van het mogelijke telewerkbare taken thuis uit te voeren.

Voor studenten die stage lopen, gelden de veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op de stageplaats, aldus nog de UGent.

Mentale voorbereiding

De universiteit wacht nog tot 26 oktober voordat de nieuwe regels van kracht zijn 'omdat dat nog wat mentale voorbereiding vergt en er is ook wel wat logistieke organisatie nodig. De situatie is wat ze is en we moeten erdoor. Maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen en onze studenten én personeelsleden beschermen'. Zo legde Van de Walle de beslissing uit op Radio 1.

Eerder had de UGent gezegd code oranje tot half november te zullen aanhouden, maar 'de coronacijfers en de indicatoren gaan de verkeerde richting uit, en dan druk ik me nog zacht uit', zei Van de Walle verder. 'We hebben gesproken met experten en zij staan op dezelfde lijn, en adviseerden code rood. (...) Als het kan, zullen we weer versoepelen, maar het ziet er niet naar uit dat dat snel zal kunnen. Dan moeten we die code rood verlengen.'

'Ook de examens, in januari, zullen sowieso coronaproof verlopen: met een beperkte aanwezigheid op de campussen én voor een deel online. Ik wil wel benadrukken dat de studenten geen studievertraging zullen oplopen', aldus de rector. 'Wij zullen alles online organiseren wat kan. Wat niet online kan, doen we dan toch in de universiteitsgebouwen.'

In het persbericht met de aankondiging stond ook dat de universiteit haar verantwoordlijkheid niet wil ontlopen op maatschappelijk vlak: 'Studenten (en personeel) lopen niet enkel het risico om zelf besmet te worden, maar ook om op hun beurt niet-UGent'ers te besmetten. We denken dan bijvoorbeeld aan risicogroepen zoals grootouders.'

De universiteit zal dit beleid minstens vier lesweken aanhouden, tot 22 november. 'Zodra mogelijk zullen we opnieuw versoepelen', klinkt het.

Praktische informatie is te vinden op de website van de universiteit zelf.

Eigen koers

De Vlaamse universiteiten volgen al een tijdje hun eigen koers wanneer het op kleurencodes aankomt. Zo begonnen sommige universiteiten het academiejaar in code geel, en andere al meteen in code oranje. Politiek lag die beslissing toen gevoelig. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) was niet opgetogen met de beslissing.

Ook de hogeschool Thomas More en de KU Leuven- en VUB-universiteiten, die het academiejaar begonnen in code geel, hebben recent aangekondigd dat ze hun maatregelen zullen verstrengen. Vanaf maandag wordt daar code oranje gehanteerd. Dat betekent dat er maar een op de vijf plaatsen in een auditorium bezet mogen worden en dat een mondmasker verplicht is. Onderwijs tot vijftig personen kan in code oranje doorgaan met een bezettingsgraad van een op de twee met mondmasker, of een op de vijf zonder.

'Wat de andere universiteiten doen, is hun beslissing. Maar ik zie dat iedereen toch strenger is geworden, wij gaan nu nog een stapje verder. Het is jammer voor de UGent en voor haar studenten, maar het moet', besloot Van de Walle.