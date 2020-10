Rode Duivels boeken zuinige zege tegen IJsland

In zijn eerste wedstrijd als aanvoerder van de Rode Duivels leidde Romelu Lukaku (27) de Belgen opnieuw naar de eerste plaats van de Nations League. De B-Duivels konden bondscoach Roberto Martinez weinig charmeren. Het eenmansleger Lukaku deed het in IJsland helemaal alleen. België blijft voorlopig op de eerste plaats van de Fifa-lijst.

Met twee rake meppen telde Lukaku IJsland uit in een wedstrijd die België opnieuw aan de leiding van de Nations League bracht. Eerst draaide hij van drie IJslandse verdedigers weg om de 0-1 binnen te jassen, na de IJslandse gelijkmaker van Saevarsson dwong hij een penalty af die hij zelf omzette. Zijn 54ste en 55ste goal voor België maakten het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 41 van de wereld.

Lukaku speelde als enige Belg negentig minuten lang op internationaal niveau. En zo rolde het eenmansleger van Roberto Martinez de IJslandse tegenstand op. Bondscoach-voor-één-dag Arnar Vidarsson had zijn troepen zonder angst het veld in gestuurd. Ook na de 0-1 van Lukaku probeerde de thuisploeg er het beste van maken. Voor de ogen van zestig fans vond Runar Sigurjonsson de mee opgerukte Saevarsson. De 35-jarige rechtsback van IJsland, in de eigen competitie in Reykjavik actief, moet bondscoach Erik Hamren, of van Gretarsson?, gehoord hebben dat Yannick Carrasco niet de beste verdediger van de Belgen is. De Atlético-speler liet zijn man in zijn rug lopen en kon alleen maar toezien hij de Duivels voor de tweede match op rij een voorsprong uit handen gaven.

Bondscoach Roberto Martinez had er voor gekozen Yannick Carrasco opnieuw op de positie van ‘wingback’ te zetten. De Spaans-Portugese Belg was nochtans bij de beteren geweest op de positie van Eden Hazard in de wedstrijd in Wembley. Maar Martinez wilde deze keer Jérémy Doku (links) en Leandro Trossard (rechts) kansen geven in de ‘pocket’-posities naast Romelu Lukaku. Doku deed zijn best, Trossard stelde teleur.

De Rode Duivels hadden de bal, maar leunden eenzijdig op Lukaku om gevaarlijk te zijn. De openingsgoal was tekenend. Toby Alderweireld stuurde een van zijn telegeleide lange ballen in de voeten van Lukaku, de gelegenheidskapitein deed de rest. Ook bij de penaltygoal hoefden de andere Belgen niet veel te doen. Het was Holmar Ejyolfsson die het doelpunt assisteerde door erg onhandig op Lukaku in te gaan.

Verdedigend lieten de Belgen soms steken vallen. Bodvarsson, in het dagelijkse spits actief bij Milwall, kreeg een vrije schietkans aangeboden. De 1-2-ruststand was verdiend, maar de B-Duivels konden de vele afwezigen van de A-ploeg – broertjes Hazard, Kevin De Bruyne, Dries Mertens… - niet doen vergeten.

In de tweede helft lieten de Duivels het tempo zakken. Ze speelden op controle, zonder de tegenstander grote kansen te gunnen. Martinez haalde zijn pockets naar de kant en zette Carrasco opnieuw een rij hoger. Ook Hans Vanaken mocht het hoger proberen. Tegen Ivoorkust charmeerde hij op de nummer 8, in IJsland overtuigde hij als een van de twee 10’s. Hij was een van de weinigen die met een voorzet Romelu Lukaku in stelling probeerde te brengen.

Gunstige uitslag in Engeland

Door de gunstige uitslag in Wembley – Denemarken versloeg Engeland met 0-1 – hebben de Rode Duivels de leiding van hun groep weer te pakken. Precies over een maand, op 15 november, spelen België en Engeland een rechtstreeks duel om de eerste plaats in de Heizel. ‘The Three Lions’ missen dan Manchester United-verdediger Harry Maguire die tegen Denemarken twee keer geel pakte. Afwachten of dat een voor- of een nadeel is voor de Engelsen.