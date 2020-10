De nieuwe AB, méér dan een concertzaal

Vandaag nemen we u mee naar de AB, dé concerttempel in hartje Brussel, waar Belgische bands optreden voor een klein, zittend en gemaskerd publiek. Tot nader order – in de AB houden ze hun hart vast. Het is business as unusual, maar de crisis is volgens de kersverse AB-directeur Tom Bonte ook een kans om de AB opnieuw uit te vinden.