In heel Frankrijk wordt vanaf zaterdag 17 oktober opnieuw de noodtoestand voor de volksgezondheid van kracht. President Emmanuel Macron kondigde een avondklok aan voor meerdere steden.

President Emmanuel Macron kondigde strengere coronamaatregelen aan tijdens een televisie-interview. ‘We zijn de controle niet verloren’, verklaarde Macron. ‘We zitten in een situatie die verontrustend is, maar waarbij we niet moeten panikeren maar wel moeten ingrijpen. We kennen het virus, het maakt doden en treft vooral de zwaksten.’

Volgens de president is het virus momenteel overal. ‘Daarom moeten we extra maatregelen nemen.’ Het doel is volgens hem het virus afremmen, onder meer door de meest gevaarlijke sociale contacten te beperken.

De president kondigde een avondklok aan van 21 uur tot 6 uur voor meerdere steden. Het gaat om de regio Ile-de-France (met Parijs), Lille, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix en Montpellier. De maatregel gaat zaterdag in en geldt in eerste instantie vier weken, maar wordt mogelijk nog eens met twee weken verlengd. In die regio’s moeten alle theaters, cafés en restaurants om 21 uur sluiten.

‘Het doel is om de economie te laten draaien, te kunnen werken, en dat de scholen en universiteiten open kunnen blijven’, zei Macron, die de getroffen sectoren steun belooft.

Frankrijk had tijdens de eerste golf al eens de noodtoestand uitgeroepen. Maar die maatregel was op 10 juli weer ingetrokken. De coronacijfers in Frankrijk stijgen pijlsnel waardoor de regering genoodzaakt wordt nieuwe maatregelen te nemen.

‘Gezien de verspreiding op het nationale grondgebied, vormt de covid-19-epidemie een gezondheidsramp die, door zijn aard en ernst, de gezondheid van de bevolking in gevaar brengt’, staat te lezen in een rapport van de Ministerraad.