Nog slechts twee groene reisbestemmingen in Europa

Er zijn voor Belgen nog maar twee groene reisbestemmingen: de Kroatische provincie Istrië en het eiland La Palma in de Spaanse Canarische Eilanden. Dat blijkt woensdag uit een update van de kleurcodes op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Daarnaast werden ook heel wat oranje zones in onze buurlanden opgeschaald naar rode gebieden, waarvoor het afgeraden is om ernaartoe te reizen.

Zo zijn reizen naar Nederland volledig afgeraden, nu ook de provincie Zeeland van oranje naar rood is gegaan. In Frankrijk kleuren twaalf bijkomende departementen rood, in Duitsland de regio’s Berlijn en Bremen. Zwitserland kende de jongste tijd alleen nog oranje zones, waarvoor verhoogde waakzaamheid geldt of omdat de lokale overheden er inreisbeperkingen hebben ingevoerd. Het merendeel van de kantons is nu echter rood geworden en alleen enkele centrale kantons kleuren er nog oranje. Ook Italië was volledig oranje, maar op de jongste kaart kleuren de regio’s Valle d’Aosta, Ligurië, Campania en Umbrië en de autonome provincies Bolzano en Trente rood.

Voorts zijn er meerdere bijkomende rode zones in Ierland, Kroatië, Oostenrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk. In Zweden kleurt Stockholm rood. Met name in Spanje gaan dan weer een aantal rode zones naar oranje. Het gaat daarbij om gebieden in Galicië en op de Canarische Eilanden.

Op de website van de FOD Buitenlands Zaken is nu ook officieel geschrapt dat wie terugkeert uit een rode zone, verplicht in quarantaine moet en een test moet laten afnemen. Voortaan zullen die maatregelen al dan niet worden opgelegd op basis van het Passenger Locator Form. Dat bevat sinds kort een ‘zelfevaluatievragenlijst’ waarmee wordt bepaald of je risico’s hebt genomen tijdens je reis. Het gaat om een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van eind september.