Caleb Ewan spurt overtuigend naar de zege, valpartij ontsiert massaspurt

Caleb Ewan heeft de Scheldeprijs op zijn naam geschreven. De spurter van Lotto-Soudal was de snelste van het pak op de Churchillaan in Schoten.

Hoe kwam de zege tot stand?

Tien rondjes van 17,3 kilometer in en rond Schoten, dat stond op het programma. Niemand die eraan twijfelde dat we op de Churchillaan een spurt zouden zien, het gewijzigde parcours veranderde daar niets aan. Nathan Van Hooydonck (CCC Team) en Elmar Reinders (Riwal - Securitas Cycling Team) waren de eerste die probeerden weg te geraken, maar het was uiteindelijk een groep van acht renners die de goede vlucht zouden vormen: Christopher Juul-Jensen (Mitchelton - Scott), Piotr Havik (Riwal - Securitas Cycling Team), Travis McCabe (Israel Start-Up Nation), Dmitriy Gruzdev (Astana Pro Team), Luc Wirtgen (Bingoal - WB) ,Michael Schär (CCC Team) en Lewis Askey (Groupama-FDJ) en zowaar drievoudig winnaar Mark Cavendish (Bahrain - McLaren), die vooraf nog een emotionele boodschap de wereld instuurde: ‘Ik wil niet stoppen met koersen, ik hou zo veel van de sport.’

In het peloton zag schaduwfavoriet Cees Bol (Team Sunweb) met Casper Pedersen en Alberto Dainese al vroeg twee pionnen uitvallen door valpartijen. Ook ex-wereldkampioen Mads Pedersen, zondag nog de beste in Gent-Wevelgem, stapte vroeg uit de koers met de Ronde van Vlaanderen in het achterhoofd.

De negen leiders zouden nooit meer dan anderhalve minuut krijgen van de spurtersploegen, die alles strak onder controle hielden. Op 34 kilometer van de meet zag Cavendish het hopeloze van de onderneming in, en de Brit liet zich gewillig uitzakken. Zo hielden we nog zeven leiders over, maar zij zagen hoe het peloton ondertussen tot op een halve minuut naderde. Voor Piotr Havik ging het te traag en bij het ingaan van de laatste ronde ging hij dan maar solo. Tegen beter weten, op 8 kilometer van de meet was ook zijn liedje uit.

Onder het commando van vooral Deceuninck - Quick-Step trok het peloton in een rotvaart naar de finishlijn. Een traditionele aanloop naar de spurt, met de verschillende treintjes die om de beste plekken vochten. Ewan, Bennett en co werden naar de Churchillaan geloodst. Daar toonde Caleb Ewan zich overtuigend de snelste.

Verder nog iets dat u moet weten?

Jasper Philipsen reed vandaag zijn laatste koers op Belgische bodem van het seizoen. De 22-jarige Belg zal zijn seizoen afsluiten met de Vuelta. De volgende keer dat we Philipsen in België aan de start van een koers zien staan, zal dat in het shirt van Alpecin-Fenix zijn.