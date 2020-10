UITSLAG ETAPPE 11 GIRO. Moedige Sander Armée probeert het solo, maar Arnaud Démare pakt vierde zege

Arnaud Démare heeft de elfde etappe van de Giro op zijn naam geschreven. Sander Armée (Lotto-Soudal) sloop mee in de vlucht van de dag en probeerde het in het slot nog met een knappe solo, maar uiteindelijk kwam het in Rimini toch tot een massasprint. Daarin toonde Arnaud Démare zich opnieuw de snelste van het pak. Het is al de vierde zege voor de Fransman in deze Giro.

Kort:

Roze trui: João Almeida

Paarse trui: Arnaud Démare

Blauwe trui: Giovanni Visconti

Jongerentrui: João Almeida

Hoe kwam de zege tot stand?

Sander Armée (Lotto-Soudal), Mattia Bais (Androni), Fabio Mazzucco (Bardiani), Francesco Romano (Bardiani) en Marco Frapporti (Vini Zabu). Dat waren de vluchters van de dag. Een grote voorsprong fietste de kopgroep nooit bij elkaar in de rit naar Rimini.

Op 25 kilometer van de streep lieten Armée en Bais hun metgezellen dan maar achter in een ultieme poging een massasprint te vermijden. Nog wat later deed de Belg hetzelfde met Italiaan. Armée probeerde het alleen tegen het jagende peloton, maar werd niet geholpen door het vlakke parcours en de tegenwind. Op zes kilometer van de streep werd hij gegrepen. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) toonde zich andermaal de snelste.

Wie reed zich in de kijker?

Sander Armée was de man van de dag. Onze landgenoot glipte samen met vier Italianen mee in de vlucht van de dag. De 34-jarige Armée was er dan ook op gebrand om zich te laten zien. Hij kreeg bij Lotto-Soudal nog geen contract voor 2021 en dreigt zo een van de slachtoffers te worden van de verjongingskuur in de ploeg van John Lelangue. Zijn krachttoer van vandaag was alvast een mooie sollicitatie naar een contractverlenging.

Sander Armée. Foto: Photo News

Nog iets dat u moet weten?

Op ruim dertig kilometer van de streep kwam Elia Viviani ten val. Een motorrijder kwam op een rotonde in de buik van het peloton terecht. Daar kon hij een botsing met de Italiaan van Cofidis niet vermijden. Uiteindelijk finishte de pechvogel nog als tiende in de massasprint.

Top 10 etappe 11:

1. Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

2. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

3. Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick-Step)

4. Simone Consonni (Cofidis)

5. Rick Zabel (Israël Start-Up Nation)

6. Nico Denz (Sunweb)

7. Fernando Gaviria (UAE)

8. Stefano Oldani (Lotto-Soudal)

9. Jacopo Mosca (Trek-Segafredo)

10. Elia Viviani (Cofidis)