Leider neonazipartij Gouden Dageraad veroordeeld tot dertien jaar cel

De leider van de Griekse neonazipartij Gouden Dageraad, Nikos Michaloliakos, is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van 13 jaar. De rechtbank is van oordeel dat Michaloliakos een ‘criminele organisatie’ leidde.

Michaloliakos staat bekend als een Holocaustontkenner en bewonderaar van het nationaal-socialisme. Ook Europarlementslid Ioannis Lagos moet voor dertien jaar de gevangenis in. Behalve Michaloliakos en Lagos stonden nog vijf andere kaderleden van de partij terecht. Vier van hen moeten ook voor dertien jaar de cel in.

Yorgos Roupakias, een lid van de fascistische partij, werd door de rechtbank in Athene veroordeeld tot levenslang voor de moord op de antifascistische rapper Pavlos Fyssas in 2013. Die moord kwam als een schok voor Griekenland, toen in volle financiële crisis, en dwong de autoriteiten om de neonazipartij te vervolgen. Al sinds de jaren 90 zat Gouden Dageraad achter moorden op en geweld tegen migranten en linkse politici, maar al die jaren bleven die feiten van de neonazi’s zo goed als onbestraft.

Parlementaire onschendbaarheid

Het Europees Parlement moet de parlementaire onschendbaarheid van Lagos nog opheffen. Griekenland moet die vraag nog stellen, zodra er een aanhoudingsmandaat is uitgebracht.

De andere kaderleden die veroordeeld werden tot dertien jaar cel zijn oud-woordvoerder Ilias Kassidiaris en Christos Pappas, volksvertegenwoordiger en rechterhand van Michaloliakos. Oud-parlementsleden Ilias Panagiotaros en Georgios Germenis kregen dezelfde straf. Enkel Artemis Matthaiopoulos, ex-schoonzoon van de partijleider, komt ervan af met tien jaar. Elf andere oud-parlementsleden kregen celstraffen tussen de vijf en zeven jaar.

De komende dagen moet de rechtbank beslissen of en voor welke veroordeelden de straf opgeschort kan worden, en hoeveel van hen echt de gevangenis in moeten.

Proces van vijf jaar

De rechtbank oordeelde vorige week, na een proces van meer dan vijf jaar, dat de paramilitaire partij een ‘criminele organisatie’ is. Het hof achtte de schuld van Gouden Dageraad in verschillende misdrijven bewezen. Behalve de moord op rapper Pavlos Fyssas gaat het om de moord op de Pakistaan Sahzat Luckman, en geweld tegen Egyptische vissers in 2012 en communistische vakbondslui in 2013.

In het proces stonden 68 mensen terecht. Uiteindelijk werden meer dan 50 van hen veroordeeld voor uiteenlopende misdrijven.

Het proces betekende het einde van Gouden Dageraad. In 2015 waren de neonazi’s nog de derde grootste partij, maar bij de parlementsverkiezingen van juli vorig jaar haalden ze geen enkele zetel meer binnen.

Eind 2016 ging Filip Dewinter nog op bezoek bij de partij en hield er een toespraak. De partijraad nam daarop wel sancties tegen Dewinter en de andere Vlaams Belang-politici die mee afreisden naar Griekenland.