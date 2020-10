Antonin Panenka mag ziekenhuis verlaten

De Tsjechische voetballegende Antonin Panenka heeft het ziekenhuis waar hij werd behandeld voor een coronabesmetting mogen verlaten. Dat maakte zijn zoon woensdag bekend.

“Ik ben mijn vader vanmorgen om 11u aan het ziekenhuis gaan oppikken en heb hem naar huis gebracht”, bevestigt Tomas Panenka op de website van Bohemians, de club uit Praag waar de middenvelder speelde en waarvan hij vandaag erevoorzitter is.

De 71-jarige Panenka werd vorige week met spoed opgenomen in het ziekenhuis nadat hij besmet bleek met het coronavirus.

“Zijn laatste testen zijn negatief. Hij heeft nog last van een longontsteking maar volgens de dokters moet hij niet langer in het ziekenhuis blijven”, verduidelijkt de zoon.

Panenka is vooral beroemd om zijn beslissende strafschop in de finale van het EK 1976 tegen West-Duitsland. Het stiftertje centraal in doel draagt sindsdien de naam van de voormalige Tsjechoslowaakse international.