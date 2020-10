Stunt of trendbreuk? Ikea koopt uw oude meubelen terug

De Zweeds meubelgigant Ikea gaat binnenkort uw oude Billy-boekenkast en andere ongewenste meubelen tegen maximaal de helft van de aankoopprijs terugkopen via aankoopbonnen. Een pr-stunt of zit er meer achter?

Wie uitgekeken is op zijn Billy-boekenkast, zijn Poang-fauteuil of zijn Lövbacken-tafeltje kan die vanaf 24 november terugbrengen naar een van de acht Belgische Ikea-winkels. Daar kan hij of zij de ongewenste Ikea-meubelen omruilen voor een aankoopbon, die nadien ongelimiteerd gebruikt kan worden om nieuwe meubelen bij Ikea te kopen.

Krassen kosten geld

Let wel de oude Ikea-meubelen moeten volledig zijn en helemaal in elkaar gezet. En naargelang de staat van de ingeleverde meubelen - zitten er krassen of op niet - krijgen de Ikea-klanten 30 procent, 40 procent of 50 procent van de oorspronkelijke aankoopprijs terug in tegoedbonnen.

Concreet moeten de klanten elk ongewenst of verouderd artikel dat ze willen inleveren vooraf via de website inloggen, waarna ze van de Zweedse meubelgigant vervolgens een schatting van de waarde doorgestuurd zullen krijgen. Het geretourneerde meubel zal nadien wel nog in de winkel grondig worden gecheckt en pas op dat moment zal de terugkoopwaarde bepaald worden.

Klimaatpositief tegen 2030

Het terugkoopaanbod, dat in sommige Belgische Ikea-winkels al een hele tijd experimenteel getest werd, is onderdeel van de internationale ‘BuyBackFriday-campagne’ die door de Zweedse meubelgigant gelanceerd wordt in 27 landen. Volgens Ikea is het een van de vele bouwstenen van een groter plan om ‘tegen 2030 een volledig circulair en klimaatpositief bedrijf te worden’.

De campagne in België loopt tussen 24 november en 3 december, maar de dienst zal volgens Ikea-woordvoerster Julie Stordiau nadien gewoon worden verder gezet. In dat kader lanceert Ikea België nu ook een onlineversie van de reeds bestaande inruildienst, die tegelijk breder zal worden uitgerold. Tegen 2021 moet elke Belgische Ikea-winkel over een speciale afdeling beschikken waar mensen hun oude meubelen kunnen inruilen. De herstelde of opgeknapte meubelen zullen daar dan ‘tegen nog beter betaalbare prijzen’ in een speciale koopjeshoek opnieuw aangeboden worden. De rest zal worden gerecycleerd.

Pr-stunt of niet?

Internationaal is Ikea echter nog de praktische gevolgen van zo’n inruildienst aan het bekijken. ‘Op dit moment zijn we nieuwe bedrijfsmodellen aan het verkennen om een commercieel haalbaar en schaalbaar aanbod te ontwikkelen’, zegt Stefan Vanoverbeke, Deputy Retail Operations Manager daarover in een persbericht.

Volgens critici ruikt het opmerkelijke ‘buy back’-aanbod dan ook naar een pr-stunt. Datum van lancering is niet toevallig 24 november, in dezelfde week van Black Friday. Een dag waarop in de hele wereld door grote winkelketens vaak grote online kortingen aangeboden worden. ‘Door duurzaam consumeren eenvoudig en toegankelijk te maken, hoopt Ikea dat dit initiatief zijn klanten zal helpen om een duidelijk standpunt in te nemen tegen de excessieve consumptie op Black Friday’, is Ikea in zijn internationale communicatie opvallend kritisch voor de commerciële verkoopformule die uit de VS kwam overwaaien.

Massaconsumptie

Komende van een commerciële wereldspeler als Ikea, klinkt dat best raar. Want de uiterst succesvolle verkoopformule van de Zweedse meubelgigant is tot op vandaag helemaal gericht op massaconsumptie. In het gebroken boekjaar dat augustus eindigde, werd wereldwijd voor bijna 40 miljard euro aan meubelen verkocht, maakte Ikea vorige week nog bekend.

De coronapandemie verandert daar voorlopig weinig aan. Integendeel, omdat veel mensen vanwege de lockdown tijd hadden om bij te klussen, zag Ikea de online vraag naar meubelen met liefst 45 procent stijgen. De Zweedse meubelgigant heeft dan ook grote plannen om zijn wereldwijde succesformule verder uit te breiden. Begin deze maakt maakte Ikea bekend dat er wereldwijd 50 nieuwe meubelwinkels zullen geopend worden.

Schaal is belangrijk

Kris Bacchus, onderzoeksleider milieubeleid en duurzame ontwikkeling bij het Hiva, wil de term pr-stunt zeker niet in de mond nemen. ‘Ik geef dit het voordeel van de twijfel. Elk initiatief dat hergebruik stimuleert is welkom, zeker van een wereldspeler als Ikea. Al is het maar omdat het op zijn minst zal helpen om het grote publiek voor de circulaire economie te sensibiliseren.’

Veel hangt volgens Bacchus af van de schaal waarop Ikea de terugkoopdienst internationaal zal uitrollen. ‘Hoeveel kilo ongebruikte meubelen zullen op deze manier van de afvalberg gered worden? En zullen de ingeleverde meubelen in de praktijk geen vervanging zijn van Ikea- meubelen die anders aan een neef of een kotstudent zouden doorgegeven worden?’, vraagt Bacchus zich luidop af.