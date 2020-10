Onderwijs blijft voorlopig in code geel

Scholen in Vlaanderen schakelen niet over naar code oranje. Wel worden de draaiboeken aangepast. Dat heeft minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gecommuniceerd na overleg met het onderwijsveld.

Het regulier onderwijs blijft in code geel. Alle leerlingen blijven dus voltijds welkom op school. Dat heeft het onderwijsveld woensdag beslist tijdens het tweewekelijkse overleg. Behalve minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zaten ook de onderwijskoepels, de vakbonden, het departement Onderwijs en verscheidene experts mee aan tafel. Ditmaal waren infectiologe Erika Vlieghe (UAntwerpen) en biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt, KU Leuven) aanwezig om duiding te geven.

De fijnmazige aanpak – via de lokale crisiscellen – blijft het mogelijk maken om lokaal te schakelen naar een andere kleurencode, benadrukt de minister. Toch is er ‘bereidheid om te schakelen naar code oranje’. ‘In functie daarvan spreken de onderwijspartners binnenkort over een aanpassing van de bestaande draaiboeken gericht op veiligheid, praktische haalbaarheid, onderwijskwaliteit en het welzijn van de leerlingen en het onderwijspersoneel.’

Volwassen- en kunstonderwijs

Het onderwijsveld komt maandag opnieuw samen. Er wordt in eerste instantie gekeken naar de mogelijke verstrenging vrijdag door de federale regering. Ondertussen geeft Weyts wel aan dat de samenleving prioriteit moet geven aan het onderwijs. ‘Concreet vragen de onderwijspartners bijvoorbeeld verdere maatregelen in het kader van de vervoersstromen.’

Hoewel het regulier onderwijs in code geel blijft, is er toch een verstrenging. Het volwassenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs schakelt over naar code oranje, ‘gelet op de grote betrokkenheid van volwassen leerlingen en cursisten’. Dat moet uiterlijk tegen de herfstvakantie gebeuren.

Niet akkoord

Opvallend: er is geen eensgezindheid na afloop van het onderwijsoverleg. De socialistische vakbond ACOD is het niet eens met de communicatie van de minister. ‘We vinden dit geen goed signaal, gezien de huidige situatie’, zegt Nancy Libert.

Het meest gevoelige thema – wat er moet gebeuren met leerlingen vanaf het derde middelbaar – is niet opgelost. Die leerlingen zijn vanaf code oranje maar week om week welkom op school – iets wat de meesten rond de tafel willen vermijden. ‘We willen gerust kijken om meer dan de helft van de leerlingen naar school te halen. Nu de hete aardappel doorschuiven naar volgende week is volgens ons geen goede oplossing.’

Kritiek

De voorbije week nam de kritiek op het systeem van de kleurcodes in het onderwijs fors toe. Dat minister Weyts koste wat kost wilde vasthouden aan code geel, was voor velen onbegrijpbaar. Zeker nadat dit weekend de cijfers in ons land opnieuw stijl de hoogte in gingen. De vier vakbonden reageerden in een gezamenlijk statement ‘ontstemd’ te zijn over de communicatie van de minister.

‘We hebben er alle belang bij dat de kleurcodes overeenstemmen met de epidemiologische situatie. In onze ogen staat het huidig model op instorten’, zei Koen Van Kerkhoven van vakbond COC maandag. Hij legde zo de vinger op de wonde: van kleurcode veranderen leek een louter politieke beslissing. De epidemiologische situatie heeft nauwelijks invloed. Dat bewijst ook de beperkte invloed van de RAG-rapporten.

Dat er een signaal moest komen, had Katholiek Onderwijs Vlaanderen vorige week snel door. Na overleg met haar directeurs legde de koepel op tafel om leerlingen in code oranje voltijds op school te houden. Zo zou er kunnen geschakeld worden naar code oranje (wat epidemiologisch gezien logisch is), zonder dat leerlingen vanaf het derde middelbaar week om week thuis zouden zitten.