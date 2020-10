Werknemer (26) Boudewijn Seapark sterft bij werken aan elektriciteitskast

Bij een ernstig arbeidsongeval in Boudewijn Seapark in Brugge is dinsdagnamiddag een 26-jarige Zedelgemnaar om het leven gekomen. Dat bevestigt de West-Vlaamse afdeling van het arbeidsauditoraat Gent. Het slachtoffer werd waarschijnlijk geëlektrocuteerd bij werken aan een elektriciteitskast.

Het ongeval deed zich om 14.50 uur voor vlakbij het zeehondenverblijf van Boudewijn Seapark. Een werknemer was er als hoofd van de technische dienst bezig met werkzaamheden aan de elektriciteitskast. Ook een externe elektrotechnicus was bij die werken betrokken. Vermoedelijk kwam het slachtoffer door elektrocutie om het leven. Hij zou een kabel aangeraakt hebben waar nog spanning op zat.

Het arbeidsauditoraat is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak en naar de precieze omstandigheden van het arbeidsongeval. In dat kader werden een wetsdokter en een technisch raadgever aangesteld als deskundigen. De inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk is ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.