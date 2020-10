In het Poolse Piastkanaal is een Britse bom van 5.400 kilogram uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gekomen. Het is de grootste WO II-bom ooit in Polen gevonden. Zevenhonderdvijftig mensen werden geëvacueerd. Niemand raakte bij de operatie gewond, maar ze leverde wel spectaculaire beelden op.