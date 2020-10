Presentatrice Gerty Christoffels (62) overleden

Presentatrice Gerty Christoffels is op 62-jarige leeftijd overleden, nadat ze al twee jaar aan longkanker leed. Dat werd bevestigd aan onze redactie. Ze werd onder meer bekend als panellid van De drie wijzen en, na een transfer naar VTM, Wie van de drie?.

Boeketje Vlaanderen, dat was haar vuurdoop bij de toenmalige BRT in 1984. Daarvoor ging ze interessante, mooie plaatsjes opzoeken. Het was meteen een stevige carrièreswitch, want daarvoor gaf ze Nederlands, Engels en godsdienst in verschillende scholen. Helemaal doorbreken deed ze als panellid in De drie wijzen, de succesvolle humoristische quiz met Kurt Van Eeghem aan het roer.

In 1995 maakte ze een toptransfer naar VTM, waar ze onder meer deel ging uitmaken van het panel van Wie van de drie?. Ze presenteerde later ook nog onder meer Gerty, Groene vingers en Trouw met mij. In 2006 stopte de samenwerking met VTM.

In 2017 zat Christoffels samen met Jacques Vermeire en Walter Grootaers nog een keer in het panel van de nieuwe reeks De drie wijzen, ten voordele van Iedereen tegen Kanker. Op dat moment leed ze zelf al aan de ziekte.