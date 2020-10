Disney gooit strategie om en zet alles in op streaming

Disney kondigde deze week een structurele reorganisatie aan. Er wordt sterker ingezet op series voor de streamingdiensten zoals Disney+, een zware klap voor de bioscoopsector die sterk lijdt onder de coronacrisis.

De beslissing komt er ‘door het ongelofelijke succes van Disney+ en onze plannen om sneller bij de consument te geraken’, aldus ceo Bob Chapek. Zo worden series en films ‘gemaakt en geleverd op de manier waarop de kijker ze het liefst heeft’. Het is geen onverwachte zet: dit jaar brengt Disney al twee films exclusief via zijn streamingdienst. Voor Mulan moeten abonnees nu 21,99 euro extra betalen, al wordt die film vanaf december gratis. En Soul, een andere kaskraker van Disneys animatiestudio Pixar, komt rond kerst uit op Disney+.

Het is een pijnlijke beslissing voor de bioscopensector. Kaskrakers als James Bond, Dune en The Batman worden uitgesteld, en de verhuis naar streaming is nog een stap dichter bij mogelijke fallissementen. ‘Tegen de tijd dat sommige studio’s beslissen dat het moment rijp is om hun films uit te brengen, zou het wel eens te laat kunnen zijn voor heel wat Europese cinema’s’, klonk het bij Unic, de vereniging van Europese cinema’s.

Aandelen stijgen

Investeerders zijn dan weer wel enthousiast om de beslissing. De aandelen klommen maandag - toen het nieuws werd aangekondigd - zo’n 3 procent. En dat terwijl de Amerikaanse Disneyland-pretparken zo’n 28.000 werknemers moeten ontslagen. Door hun streamingzet ziet het ernaar uit dat Disney het beursverlies van het afgelopen jaar weer goed kan maken: op 1 januari stond het aandeel op 145 dollar, in maart zakte het tot 84 dollar, maar nu is het alweer gestegen tot 129 dollar. Met de zet hoopt Disney ook het hoofd te bieden aan zijn grootste streamingconcurrent Netflix.

Onder Disney vallen onder meer Pixar, maar ook Marvel (bekend van de superheldenfilms), Lucasfilms (Star wars) en 20th Century Studios (het vroegere 20th Century Fox), één van de grootste filmstudio’s ter wereld. Het is nog onduidelijk in welke mate hun producties al dan niet exclusief uitgebracht worden op Disneys streamingplatformen. Behalve Disney+ is dat ook Hulu en ESPN+. Die twee zijn nog niet in België beschikbaar, al zou Disney wel overwegen om Hulu in 2021 hier te lanceren.