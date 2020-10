Bij armere mensen vielen tijdens de eerste coronagolf nog meer bijkomende doden dan bij de rijkeren. Daarmee volgt covid-19 het patroon van andere doodsoorzaken in het verleden.

Niets is zeker in het leven, behalve belastingen en de dood, zo wist Benjamin Franklin in de 18de eeuw al. Maar zeker is ook dat de rijksten er doorgaans beter in slagen om beide langer te vermijden.