De Nobelprijs voor Economie ging dit jaar naar de twee Amerikanen Paul Milgrom en Robert B. Wilson voor hun onderzoek naar de werking van veilingen. Alleen was Milgrom zich niet bewust van de overwinning, want hij was al diep in slaap toen de uitreiking plaatsvond. Wilson, die naast medewinnaar ook zijn buurman is, moest hem wakker maken om het goede nieuws te brengen. De intercom van de man legde het onvergetelijke moment vast op beeld.