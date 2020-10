Eli Lilly onderbreekt onderzoek behandeling covid-19 vanwege veiligheidsproblemen

Het farmaceutische bedrijf Eli Lilly & Co heeft dinsdag gemeld dat het een klinische studie gepauzeerd heeft vanwege veiligheidsproblemen. De studie onderzocht de behandeling van covid-19 met antistoffen. Er worden voorlopig geen nieuwe deelnemers voor de tests aanvaard.

Een onafhankelijke commissie die toezicht houdt op gegevens en veiligheid heeft kwaliteitscontroleproblemen ontdekt bij een studie van Eli Lilly. Het raadde daarom aan het onderzoek in kwestie stil te leggen. Het bedrijf gaf geen verdere details vrij over wat de exacte aanleiding is voor het advies.

De gepauzeerde studie draait rond een behandeling die lijkt op degene die de Amerikaanse president Donald Trump onlangs onderging. Bij Trump ging het om een therapie van het bedrijf Regeneron. Zowel Eli Lilly als Regeneron hebben bij de Food and Drug Administration (FDA) een aanvraag ingediend om een versnelde goedkeuring van hun medicijn te krijgen. De FDA ziet toe op de veiligheid van geneesmiddelen in de Verenigde Staten.

Opstap naar vaccin

Eli Lilly ontwikkelt behandelingen die zouden kunnen vermijden dat mensen met vroege coronasymptomen ernstig ziek worden. Het gebruikt daarvoor antistoffen. In de farmaceutische en medische wereld worden deze behandelingen gezien als een mogelijke brug naar een vaccin. Het is nog niet duidelijk of deze pauze een effect zal hebben op andere studies van Eli Lilly.

Voorlopige resultaten van zowel Lilly als Regeneron waren over het algemeen positief. Dat suggereert dat hun medicijnen de kracht van het virus in een lichaam kunnen verlagen.

Niet uitzonderlijk

Het is niet ongebruikelijk dat farmaceutische studies onderbroken worden en het wilt niet meteen zeggen dat er iets mis is met het product. In coronatijden krijgen zulke pauzes wel sneller meer aandacht.

Gisteren raakte bekend dat Johnson & Johnson zijn vaccintests tijdelijk opschort en ook AstraZeneca pauzeerde zijn vaccinstudie een tijdje. Bij die laatste bleek later dat het proefpersoon heel waarschijnlijk niet ziek werd door het vaccin.