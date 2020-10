Neen, de overheid weet niet waar u bent als u Coronalert gebruikt

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft dinsdagavond op een debat van een studentenvereniging gezegd dat hij de corona-app Coronalert niet zal downloaden. ‘Ik vertrouw de Belgische Staat niet’, zei hij.

‘Ik heb geen vertrouwen in de Belgische Staat. De overheid hoeft niet te weten waar ik ben, dat vind ik een beetje beangstigend’, zei Tom Van Grieken tijdens het debat van studentenvereniging LVSV. Nochtans kan de overheid niet geraken aan uw locatie, want Coronalert houdt geen locatiegegevens bij.

‘Het is een moeilijk evenwicht tussen volksgezondheid en privacy’, gaat Van Grieken verder. De combinatie van overheid, gezondheidsgegevens en technologie deed eerder ook al alarmbellen afgaan bij privacy-experts tijdens het ontwerpen van de corona-app. Hoewel elke uitwisseling van gegevens ervoor zorgt dat iemands privacy in zekere mate wordt aangetast, is de app Coronalert privacyvriendelijk. Zo laten de uitgewisselde codes niet toe om iemand te identificeren of zelfs uit te maken waar een ontmoeting heeft plaatsgevonden.

Anonieme codes

De app registreert enkel via Bluetoothsignalen wie in uw buurt is geweest. Dit kan, afhankelijk van de sterkte van het Bluetoothsignaal, verschillen tussen anderhalve en twee meter. Als u een melding krijgt dat u in contact bent gekomen met iemand die besmet is met het virus, zal u ook niet weten wie die persoon is. Coronalert werkt dus met anonieme codes, en niet met namen van gebruikers.

Tom Van Grieken zei dinsdagavond tijdens het debat ook ‘het is beter om te veel wantrouwen te hebben dan te weinig, want eens ze uw gegevens hebben, weet je niet waarop en waaraf.’ Daarnaast vreest Van Grieken dat de overheid zou weten waar hij zich bevindt. Dat lijkt niet te kloppen. De overheid weet namelijk niet wie Coronalert heeft gedownload. Mocht u opgebeld worden door een contactonderzoeker, dit staat los van de app, dan is dat omdat die onderzoeker uw gegevens heeft gekregen via een besmette persoon. De app doet ongeveer hetzelfde door een melding te geven op uw smartphone, maar dan op een geanonimiseerde manier.

Woensdag verduidelijkt Van Grieken dat hij vindt dat de richtlijnen van de overheid inzake de bestrijding van het coronavirus goed moeten worden nageleefd. ‘Enkel zo krijgen we samen het virus klein.’ De app afraden, doet Van Grieken niet: ‘Dat moet iedereen zelf uitmaken. Ook dat is vrijheid.’

‘Angst aanwakkeren’

Politici van verschillende andere partijen reageren afwijzend op de verklaringen van Van Grieken. ‘Wat een populisme,’ zegt Europees parlementslid Geert Bourgeois (N-VA) op Twitter. ‘De corona-app is volledig anoniem, ontwikkeld door onze gerenommeerde wetenschappers zoals cryptograaf Bart Preneel (KU Leuven) met navolging in het buitenland.’ Zijn partijgenote en Kamerlid Sophie De Wit verwijt Van Grieken ‘het aanwakkeren van angst voor deze nuttige app’. Ze vraagt zich af of de Vlaams Belang-voorzitter nu ook afstand zal nemen van Facebook en TikTok.

Elisabeth Meuleman (Groen) vindt dat Van Grieken levens op het spel zet ‘om een politiek statement te maken over je wantrouwen in België’. ‘Verwerpelijk en onverantwoord. Echt degoutant’, zegt ze. Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) roept dan weer op om de corona-app wel te installeren. ‘100% veilig en privacy gegarandeerd.’

Intussen wordt Coronalert door een miljoen Belgen gebruikt.