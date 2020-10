De coronacijfers zijn ook vandaag stijgend op alle niveaus. Gemiddeld zijn er meer dan 5.000 nieuwe gevallen, 152 ziekenhuisopnames en 18 overlijdens per dag. Om 11 uur geeft het Crisiscentrum meer uitleg bij de cijfers op een persconferentie. U kunt die hierboven live volgen.

‘Het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames blijven onrustwekkend stijgen’, zegt viroloog Steven Van Gucht. ‘Het aantal nieuwe besmettingen verdubbelt nu om de zeven dagen. Op vrijdag 9 oktober werden er 7.030 nieuwe gevallen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal nieuw vastgestelde gevallen op één dag tijd tot dusver.’ Enkel in Tsjechië worden er meer besmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld dan in België.

‘De toename doet zich voor bij alle leeftijdsgroepen. Ongeveer een kwart van alle besmettingen doet zich voor bij de twintigers, maar ook bij dertig-plussers versnelt de toename sterk’, zegt Van Gucht. ‘Bij de tachtig-plussers zien we ruim een verdubbeling van de besmettingen.’

Testcapaciteit Brussel

De grootste toenames gebeuren in het zuiden van het land. In verschillende Waalse provincies gelden al strengere maatregelen, Luxemburg en Waals-Brabant hebben een avondklok. Het hoogst aantal nieuwe gevallen worden echter vastgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ‘De afgelopen week werden daar gemiddeld 881 nieuwe gevallen per dag vastgesteld’, zegt Van Gucht. Dat is een toename van 52 procent. ‘Nog steeds aanzienlijk, maar minder snel dan in de rest van het land. Het is nog te vroeg om dat te kunnen wijten aan de nieuwe maatregelen, waarschijnlijk ligt het aan de limieten van de testcapaciteit.’ Bijna één op de vijf afgenomen testen in Brussel is positief. ‘Bijzonder hoog’, zegt Van Gucht.

Als de evolutie zich zo verderzet in Vlaanderen, kan de situatie ‘even precair worden als in het zuiden van het land’, waarschuwt Van Gucht. Hij waarschuwt ook voor de kracht van de exponentiële groei, met een trage aanloop en dan een explosieve toename. ‘Het virus is een valse trage.’

Intensieve zorg

Op dit moment liggen er 1.621 patiënten in het ziekenhuis met covid-19. 281 van hen liggen op intensieve zorg. ‘Het aantal patiënten op intensieve zorg verdubbelt om de twaalf dagen. Aan dit tempo kan rond half november het maximumaantal bedden op intensieve zorg bezet zijn. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dit scenario gaan afwenden’, zegt Van Gucht.

De laatste tijd zijn er ook steeds meer uitbraken in woonzorgcentra. ‘Een zorgwekkende evolutie’, zegt Van Gucht.

De tweede golf is bezig in verschillende landen in Europa. ‘We kennen het virus beter en we weten wat we moeten doen. Strengere maatregelen kunnen ons helpen om de curve om te buigen’, zegt Van Gucht. ‘Het meest krachtige wapen ligt in onze eigen handen. Hou afstand tot de mensen buiten je huishouden en draag een masker als dat niet mogelijk is. Beperk de mensen met wie u dicht contact heeft tot het absolute minimum.’

‘Het aantal overlijdens sinds deze zomer is slechts een fractie van die van de eerste golf. De trend is echter wel stijgende’, zegt Van Gucht. ‘94 procent van de covid-gerelateerde overlijdens vond plaats tijdens de eerste golf, tegenover zes procent nadien. 9.585 in de eerste golf, versus 659 sinds deze zomer.’ De gemiddelde leeftijd van de overledenen is wat gezakt, ‘maar het betreft nog meestal personen boven de 80 jaar’. In de eerste golf was een dodelijk slachtoffer gemiddeld 86 jaar of ouder, in de tweede golf 83 jaar.

Een minderheid van de sterfgevallen zijn mensen jonger dan 65. ‘In de eerste golf was dat 6 procent, sinds de zomer is dat 10 procent’, legt Van Gucht uit.