Drie astronauten naar ISS voor kortste bemande vlucht ooit

Drie ruimtevaarders zijn woensdag vertrokken naar het Internationaal Ruimtestation (ISS). Het moet de kortste bemande vlucht ooit worden naar het ISS.

Om 7.45 uur vertrok de Sojoez-raket met de Amerikaanse Kathleen Rubins en de Russen Sergej Ryzjikov en Sergej Koed-Svertsjkov vanop het Kosmodroom van Bajkonoer, de raketlanceerbasis in ex-Sovjetrepubliek Kazachstan. Drie uur later al, om 10.52 uur, moet de ruimtecapsule zijn bestemming bereikt hebben, ongeveer 400 kilometer hoog.

Tot nu toe waren er alleen zo’n korte vluchten met ruimtevracht. De ruimtevaarders zullen waarschijnlijk tot het voorjaar van 2021 in de ruimte blijven. De al strikte gezondheidsvoorschriften voor ruimtevaarders werden vanwege de coronapandemie nog verscherpt. De bemanning bracht meer dan een maand in quarantaine door en werd meermaals op het coronavirus getest, zei de Amerikaanse Rubins voor vertrek. ‘Waarschijnlijk is het ISS momenteel de veiligste plaats’, zei haar Russische collega Ryzjikov, verwijzend naar het virusgevaar op aarde.

In het ISS zijn momenteel drie ruimtevaarders aan de slag: twee Russen, Anatoli Ivanisjin en Ivan Wagner, en één Amerikaan, Christopher Cassidy. Zij vertrokken in het voorjaar, toen er ook al strikte gezondheidsvoorschriften van kracht waren. Zij keren nog in oktober terug naar de aarde.