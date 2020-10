Kamala Harris legt kandidaat-opperrechter Barrett op de rooster: ‘Mensen zijn bang’

Als lid van de Senaatscommissie Justitie kon de Democratische runningmate Kamala Harris kandidaat-opperrechter Amy Coney Barrett op de rooster leggen tijdens de tweede dag van de hoorzittingen over haar kandidatuur. Harris stelde Barrets onpartijdigheid in vraag wanneer het aankomt op Obama’s gezondheidswet, de verkiezingsuitslag en de abortuswet.

‘Op dit moment dringen de Trump-regering en Republikeinse senatoren er bij het Hooggerechtshof op aan de Affordable Care Act (Obama’s gezondheidswet, red.) te schrappen’, zei Harris in een betoog. ‘De republikeinen haasten zich om deze kandidate zo snel mogelijk te bevestigen omdat ze (hiervoor, red.) nog een extra Trump-rechter nodig hebben.’

‘Mensen zijn bang voor wat er zal gebeuren als de Affordable Care Act vernietigd wordt tijdens een pandemie.’ Ze vroeg daarop of Barrett vóór haar nominatie wist dat Trump op zoek was naar rechters die Obamacare zouden schrappen. Barrett antwoorde daarop dat ze zich dat niet herinnerde. ‘Ik hoop dat de commissie mijn integriteit vertrouwt’, zei ze er aan toevoegend dat ze geen beloftes heeft gemaakt over de gezondheidswet.

Ook haar onpartijdigheid wanneer het gaat over abortus stelde Harris in vraag. Barrett was lid van een anti-abortusorganisatie die er volgens The Guardian van beschuldigd wordt misleidende informatie te geven aan kwetsbare vrouwen die een abortus willen. ‘Ik stel voor dat we niet doen alsof we niet weten wat de mening van deze kandidate is over het recht van vrouwen om te kiezen’, klonk het scherp.

Doorslaggevende stem

De conservatieve rechter werd vorige maand door de Amerikaanse president Donald Trump voorgedragen als opvolger van de onlangs overleden progressieve Ruth Bader Ginsburg. Met haar erbij zouden er zes conservatieve opperrechters zijn ten opzichte van drie progressieve.

Democraten staan niet te springen voor die benoeming omdat ze vrezen dat die zal zorgen voor een verstrenging van de Amerikaanse abortuswet en de afschaffing van Obamacare. Bovendien kunnen de verkiezingen eindigen in het Hooggerechtshof - Trump gaat daar van uit - en dan kan Barretts stem doorslaggevend zijn.

Harris vroeg dus ook expliciet of Barrett zich afzijdig zou houden indien het Hooggerechtshof een oordeel moet vellen over de verkiezingsuitslag. Dat is een eis van de Democraten. Barrett gaf toe dat de beslissing om zich afzijdig te houden inderdaad bij haar lag ‘maar het zou verkeerd zijn om daar nu al op voorhand een beslissing over te maken’.

Hoeveel kans maakt Joe Biden om de volgende president van de VS te worden? Buitenlandjournalist Steven De Foer wikt in onderstaande video de kansen van de 77-jarige Democraat.