Gemiddeld meer dan 5.000 besmettingen per dag

De coronacijfers zijn ook woensdag stijgend op alle niveaus. Gemiddeld zijn er meer dan 5.000 nieuwe gevallen, 152 ziekenhuisopnames en 18 overlijdens per dag. Er liggen op dit moment 1.621 mensen in het ziekenhuis met covid-19.

Zo zijn tussen 4 en 10 oktober in België gemiddeld 5.057 nieuwe coronabesmettingen per dag bevestigd, blijkt uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is een stijging met 93 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Sinds het begin van de epidemie zijn al 173.240 mensen besmet geraakt.

In twee weken tijd stelde België 467,8 coronabesmettingen per 100.000 inwoners vast. Dat cijfer, het incidentiecijfer, legt op dit moment verschillen bloot tussen Wallonië (586 per 100.000) en Brussel (800) enerzijds en Vlaanderen (259) anderzijds. Al voorspelt professor ­biostatistiek Geert Molenberghs (UHasselt, KU Leuven) dat het slecht een kwestie van tijd is voor Vlaanderen Wallonië achterna gaat. ‘De universiteiten zijn in Vlaanderen een week later van start gegaan’ en de besmettingen doen zich vooral voor bij twintigers.

Ook het aantal hospitalisaties blijft in stijgende lijn gaan: tussen 7 en 13 oktober zijn gemiddeld 152 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 81 procent tegenover de voorgaande periode. Er liggen momenteel 1.621 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, onder wie 281 op intensieve zorgen.

Tussen 4 en 10 oktober zijn gemiddeld 18 mensen per dag overleden aan de gevolgen van een besmetting. Intussen zijn al 10.244 mensen gestorven aan Covid-19 sinds het begin van de epidemie.

De positiviteitsratio - het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests - is gestegen tot 11,7 procent.

De laatstbekende r-waarde is die van 12 oktober en lag toen op 1,4. Dat betekent dat een besmet persoon gemiddeld 1,5 persoon besmet met het coronavirus. Ook dat cijfer blijft stijgen.