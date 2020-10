Drie mannen in de greep van Eveline: hoe konden ze zo stom zijn?

Het begon allemaal met drie bekende Vlamingen die zich blootgaven online. Het schandaal werd een gerechtelijk onderzoek en de dader, een jonge man uit Gent, is intussen bekend. Maar de vraag blijft: hoe konden die drie zo stom zijn? Of zouden we het allemaal kunnen meemaken?

De knappe Eveline bleek een jongen die kickte op naaktfoto’s. In deze podcast vertellen we hoe doortrapt de dader te werk ging. En hoe het anonieme internet ons vaak meer kan ontlokken dan ons lief is.

