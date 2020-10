Zware domper voor IJsland: bondscoach in quarantaine, maar liefst zeven spelers ontbreken tegen Rode Duivels

De bondscoach van IJsland, Erik Hamrén, zal morgen woensdag tegen België niet op de bank zitten. Hij moet net als de rest van zijn trainersstaf in quarantaine omdat een werknemer van de voetbalbond van IJsland positief testte op corona. Het is nog niet duidelijk wie in zijn plaats op de bank zal zitten.

Vooralsnog komt de wedstrijd van morgen niet in gevaar. In tegenstelling tot de bondscoach en zijn staff kwam niemand van de spelers in aanraking met de werknemer die positief testte. Er waren ook nog geen positieve coronagevallen in de selectie.

Massa afzeggingen

IJsland krijgt daarnaast ook te maken met een massa aan afzeggingen van spelers.

lfreð Finnbogason (Augsburg), Ragnar Sigurðsson (Kopenhagen), Kári Árnason (Vikingur) en Arnór Sigurðsson (CSKA Moskou) keerden met blessures terug naar hun clubs. De sterspelers Aron Gunnarsson (Al-Arabi), Jóhann Guðmundsson (Burnley) en Gylfi Sigurðsson (Everton) kregen van bondscoach Erik Hamrén vooraf al de toezegging om naar hun clubs te reizen.

De Rode Duivels zijn verzwakt door de afwezigheid van zes basisspelers, de IJslanders zijn dat evenzeer.