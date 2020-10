Nederland in ‘gedeeltelijke lockdown’: restaurants en cafés dicht, na 20 uur geen alcohol op straat

Nederland verstrengt de maatregelen en stelt een ‘routekaart’ voor, een soort epidemie-barometer.

Op dit moment zijn de volgende maatregelen aangekondigd door Nederlands premier Mark Rutte. Ze gaan in vanaf 14 oktober om 22 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er wordt gewerkt aan een juridisch kader om mondmaskers te verplichten binnen en op het openbaar vervoer.

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Een gedeeltelijke lockdown is daarom noodzakelijk. Als we ons samen aan de basisregels en maatregelen houden, kunnen we corona onder controle krijgen.



Restaurants en cafés moeten dicht, net als coffeeshops. Die laatste mogen wel nog met een afhaaldienst werken. Hotels blijven ook open en mogen gasten eten serveren.

Na 20 uur ’s avonds mag er in winkels geen alcohol verkocht worden en mag je het op straat niet meer nuttigen of bij hebben.

Maximum 30 personen binnen per zaal, dat geldt ook voor theaters en congrescentra. Er wordt een uitzondering gemaakt voor sommige werkomstandigheden.

Vriendengroepen en andere gezelschappen mogen maximum met vier mensen samenkomen, binnen en buiten. ‘Vier is vier, geen discussie. In kleinere groepen kunnen minder mensen tegelijk worden besmet.’ Er geldt een ‘dringend advies’ voor drie gasten thuis, maximum één groep per dag.

Publiek bij sport blijft verboden, ook bij professionele wedstrijden. Kantines moeten dicht. Groepssporten van volwassen amateurs mogen niet meer, kinderen mogen nog wel in groep sporten. Kleedkamers en douches worden gesloten.

Winkels moeten na 20 uur ’s avonds dicht, behalve de winkels met levensmiddelen. Die mogen na 20 uur geen alcohol meer verkopen.

Thuiswerk is verplicht tenzij het echt niet anders kan.

‘Ga nooit naar een land met een oranje of rood reisadvies. Die reisadviezen zijn er niet voor niets’, zegt Rutte.

Mondmaskers worden verplicht vanaf 13 jaar in een publieke binnenruimte, zoals een winkel, museum of theater. ‘We breiden die plicht uit tot het hele onderwijs vanaf het voortgezet onderwijs. Tussen de lessen door zijn mondmaskers straks verplicht, ook in het hoger onderwijs.’ Voor al het voorgaande over mondmaskers geldt nu een dringend advies in afwachting van de juridische omkadering.

De zogenaamde ‘routekaart’ toont aan welke maatregelen sowieso van toepassing zijn en welke aangeraden zijn vanaf een bepaalde hoeveelheid positieve testen per 100.000 inwoners per week. Er wordt ook rekening gehouden met het aantal opnames op intensieve zorg, het totaalaantal ziekenhuisopnames, de R-waarde en de besmettingen in de woonzorgcentra. Een overzicht van de maatregelen.

