Gentse restaurants moeten tijdens de week dicht om 23 uur

Na Leuven heeft ook Gent beslist dat restaurants tijdens weekdagen om 23 uur moeten sluiten. Alleen op vrijdag en zaterdagavond mogen de restaurants tot 1 uur open blijven. Eerder moesten de cafés al om 23 uur toe. Gent wil zo vermijden dat klanten op restaurant gaan drinken.

Door het oprukkende coronavirus moeten cafés al zeker tot 9 november de deuren sluiten om 23 uur. Restaurants mochten daarentegen tot 1 uur openblijven. Aan dat verschil maakt de Gentse crisiscel vanaf donderdag een einde. Restaurants moeten vanaf dan ook om 23 uur de deuren sluiten. Alleen op vrijdag- en zaterdagavond mogen zaken tot 1 uur openblijven. De nieuwe regels geldt eveneens tot 9 november.

Schepen van Economie Sofie Bracke (Open VLD) duidt de beslissing: ‘Het is niet de bedoeling dat cafébezoek na 23 uur verschuift naar restaurants. Deze nieuwe maatregel is duidelijk naar de Gentenaars toe én toont solidariteit naar café-uitbaters. Alleen samen krijgen we dat virus klein.’

Om samenscholingen te verhinderen heeft de Gentse crisiscel ook besloten om de consumptie van alcohol op het openbaar domein te verbieden vanaf 22 uur. De politie gaat streng toezien op de naleving van het alcoholverbod, net zoals op de mondmaskerplicht, het respecteren van het sluitingsuur en samenscholingen van meer dan 4 personen.