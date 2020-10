Nederland laat alleen noodzakelijke reizen naar België toe

Nederland raadt reizen naar België af. Alleen voor noodzakelijke reizen mogen Nederlanders nu naar ons land komen, en bij terugkomst zouden ze tien dagen in quarantaine moeten gaan.

Door de sterke toename van corona-besmettingen gaat heel België van code geel (opgelet, er zijn risico’s) naar code oranje (alleen noodzakelijke reizen) voor Nederland. Wie terugkeert naar Nederland, wordt geadviseerd tien dagen in thuisquarantaine te gaan.

België beschouwt heel Nederland dan weer als rode zone, behalve de provincie Zeeland. Alle niet-noodzakelijke reizen worden dus sterk ontraden en wie in Nederland aankomt, moet in (thuis)quarantaine gaan. Een daguitstap is dus niet mogelijk. Zeeland zit in een oranje zone, wat betekent dat een bezoek daar wel kan doorgaan. Reizigers krijgen wel het advies om waakzaam te zijn.

Eind september werd heel België al eens als oranje reisgebied beschouwd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was dat alleen van toepassing op de steden Brussel en Antwerpen.

Vanavond kondigt Nederland nog bijkomende coronamaatregelen aan. Er zitten volgens ingewijden ingrijpende beperkingen aan te komen voor onder meer de horeca en de detailhandel. Zo zou de horeca vroeger dicht moeten, of zelfs helemaal moeten sluiten.