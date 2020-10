Vanaf maandag code oranje op KU Leuven en VUB

Door het toenemende aantal besmettingen van het coronavirus, schakelen KU Leuven en Vrije Universiteit Brussel vanaf maandag 19 oktober over naar code oranje.

KU Leuven heeft beslist dat vanaf maandag 19 oktober code oranje zal gelden op alle dertien campussen.‘We hebben er altijd voor geijverd om de onderwijsactiviteiten zo veel mogelijk op de campus te organiseren. Die code geel was van groot belang om nieuwe studenten op een warme manier te verwelkomen en hen de gepaste begeleiding aan te bieden’, zegt Luc Sels, rector van KU Leuven. ‘We moeten nu voorrang geven aan het leerplichtonderwijs. Door de beperkte aanwezigheid op de campus beperken we ook de virusoverdracht en beschermen we zo diegenen die het meest kwetsbaar zijn voor dit virus’, aldus de rector.

Ook de VUB schakelt vanaf volgende week maandag over naar code oranje. ‘We moeten de aanwezigheid van studenten en personeel op de campus verder reduceren. We bereiden ons ook voor op code rood, die lijkt in Brussel moeilijk te vermijden’, zegt Sicco Wittermans van de VUB.

Code oranje betekent geen overstap naar volledig digitaal onderwijs. Voor specifiek uitgeruste practica, pc-lokalen en labo’s verandert er niets. Wat betreft de colleges in grotere auditoria, met meer dan 150 zitjes, geldt vanaf maandag 19 oktober een maximumcapaciteit van één op vijf. In aula’s met 60 tot 150 zitplaatsen kunnen 30 studenten aanwezig zijn.

Bijkomende maatregelen

Daarnaast neemt de KU Leuven bijkomende maatregelen om de veiligheid op de campus zo goed mogelijk te garanderen. Zo opent de universiteit vanaf volgende week in Leuven een afnamecentrum waar studenten zich op afspraak gratis kunnen laten testen. Het centrum is enkel toegankelijk voor studenten die aan bepaalde voorwaarden voldoen.