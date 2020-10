Finland maakt volgend jaar het sturen van ‘dick pics’ strafbaar

Finland gaat het ongewenst toesturen van foto’s van het mannelijk geslachtsdeel, zogeheten dick pics, strafbaar stellen. De straffen kunnen oplopen tot zes maanden cel. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Justitie dinsdag aan AFP gezegd.

Het wetsvoorstel, dat volgend jaar aan het parlement zal worden voorgelegd, wil de definitie van seksuele intimidatie uitbreiden tot ‘mondeling pesten, met foto’s of berichten, foto’s maken van anderen of pronken’, aldus een verklaring van het ministerie. De straffen kunnen variëren van een boete tot een gevangenisstraf van zes maanden, afhankelijk van de ernst van de feiten.

Een wereldwijd fenomeen dat bekend staat als ‘dick pics’ of ‘cyber flashing’, het ongevraagd verzenden van dick pics, is een veelvoorkomend probleem geworden voor veel mensen, voornamelijk vrouwen, die ze op internet ontvangen. Volgens een studie van de kinderrechten-ngo Plan International, die 14.000 jonge meisjes en jonge vrouwen in 22 landen op alle continenten interviewde, zei ongeveer 35 procent van hen ‘seksuele of expliciete foto’s of afbeeldingen’ te hebben ontvangen. De helft van hen zei dat ze online seksuele intimidatie hadden meegemaakt.

Online seksuele intimidatie

‘Het is dus heel relevant om te kijken hoe de wet hiermee moet omgaan’, zei Sami Kiriakos, adviseur bij het Finse ministerie van Justitie. Momenteel wordt de Finse wet geconfronteerd met een juridisch vacuüm: seksuele intimidatie wordt alleen erkend in geval van aanraking, terwijl het verzenden van seksuele afbeeldingen alleen onder de wetgeving over smaad en beledigingen valt.

Verschillende landen, zoals Schotland, hebben in 2010 al actie ondernomen tegen seksuele intimidatie op het internet. Onlangs nog introduceerde Texas een boete van 500 dollar voor het verzenden van ongevraagde seksuele afbeeldingen. Naast ontoereikende juridische teksten, kampen veel landen met de moeilijkheid om de verzenders van deze berichten op grotendeels anonieme platforms te vinden.

Verkrachting herdefiniëren

‘Het kan moeilijk zijn om dit soort misdrijven te onderzoeken, zoals bijna alles wat er op internet gebeurt’, geeft Kiriakos toe. ‘Maar onder bepaalde voorwaarden hebben onderzoekers dwangmaatregelen tot hun beschikking en zelfs toegang tot telecomgegevens.’

Het wetsvoorstel is ook van plan om de wettelijke definitie van verkrachting in Finland te wijzigen. Dit komt overeen met ongewenste geslachtsgemeenschap, waarbij de wet tot nu toe bedreiging of geweld vereiste.