Na 461 dagen zonder winst was het eindelijk zover. Peter Sagan maakte een einde aan de lange droogte en heeft na verschillende pogingen dan toch zijn felbegeerde ritzege in de Giro beet. De Slovaak sloop tegen de wil van de paarse trui Arnaud Démare mee in de vroege vlucht. Hij was duidelijk de sterkste van de vluchters en rondde solo een boeiende etappe af. Voor het eerste sinds 10 juli 2019 reed Sagan met de armen in de lucht over de streep. Pelle Bilbao maakte in de achtergrond tijd goed op roze trui João Almeida.

Kort:

Roze trui: João Almeida

Paarse trui: Arnaud Démare

Blauwe trui: Giovanni Visconti

Jongerentrui: João Almeida

Hoe kwam de zege tot stand?

Een ogenschijnlijk ongevaarlijke etappe van 177km tussen Lanciano en Tortoreto met onderweg enkele klimmetjes. Van in het begin kregen we echter een leuke wedstrijd. Groupama-FDJ stribbelde lang tegen omdat Sagan in de aanval trok. De Franse ploeg wilde de Slovaak niet laten rijden om de paarse trui van Démare te beschermen. Uiteindelijk ontsnapten zo’n twintig namen uit het peloton, waaronder toch de dekselse Sagan. Tweevoudig ritwinnaar Filippo Ganna (Team Ineos) was ook weer van de partij en voelde zich duidelijk opnieuw goed. Ganna en Sagan trokken er even met hun tweetjes op uit, maar dat avontuur was van korte duur.

Démare ging dan maar zelf mee aan de kop van het peloton sleuren, maar op 90 kilometer van de streep gaf FDJ het op. Zeven vluchters kregen met Franse tegenzin een vrijgeleide: Peter Sagan (BORA-hansgrohe), Filippo Ganna, Ben Swift (beiden INEOS Grenadiers), Simon Clarke (EF Pro Cycling), Dario Cataldo, Davide Villella (beiden Team Movistar) en Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli-Sidermec).

Sagan won de tussensprint onderweg en sloop zo weer dichter bij de paarse puntentrui Démare, maar het was Sagan niet enkel te doen om de puntentrui, ook de ritzege interesseerde hem duidelijk. Hij liet al zijn medevluchters achter en reed solo over de streep.

Op 22 km van de streep begonnen ook de klassementsmannen zich nog te roeren. Pelle Bilbao, de nummer drie in het algemene klassement op 39 seconden van de roze trui, viel als eerste aan vanuit het peloton. Even later vielen Tao Geoghegan Hart en leider João Almeida aan. De roze trui viel echter snel weer terug. Uiteindelijk leverde het offensief van de klassementsmannen niets op. Het was Almeida die zowaar nog vier bonificatieseconden pakte.

Wie reed zich in de kijker?

Filippo Ganna loste eerst uit de kopgroep om daarna opnieuw aan te sluiten en vervolgens meteen aan te vallen. De tweevoudige ritwinnaar in deze Giro blijft voor spektakel zorgen.

Wat deden de Belgen?

Thomas De Gendt probeerde de ruime groep vluchters tevergeefs bij te benen. Harm Vanhoucke kende een mindere dag. De Belgische hoop op een goed eindklassement moest lossen op een kleine 20 kilometer van de finish. De kleine Belg verloor meer dan drie minuten en tuimelde uit de top tien.

Verder nog iets dat u moet weten?

Mitchelton-Scott kreeg dinsdagochtend te horen dat vier personeelsleden positief zijn bevonden op corona. Bij Jumbo-Visma testte kopman en favoriet voor de eindwinst Steven Kruijswijk positief op corona. Beide ploegen beslisten om de Giro te verlaten. Ook een staflid van AG2R en Ineos en Michael Matthews testten positief.

Jakob Fuglsang verloor iets meer dan een minuut op zijn naaste concurrenten door een lekke band in de finale.

Uitslag rit 10:

1. Peter Sagan

2. Brandon McNulty

3. Jao Almeida

4. Ben Swift

5. Jai Hindley

6. Rafal Majka

7. Patrick Konrad

8. Wilco Kelderman

9. Domenico Pozzovivo

10. Pelle Bilbao