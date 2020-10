Apple stelt vanavond zijn nieuwste iPhones voor. Grote kans dat de iPhone 12 er een in vier smaken zal zijn, en dat 5G zijn intrede maakt.

Er zijn vier nieuwe iPhones in aantocht, die vanavond worden onthuld. Dat is toch wat de vele lekken laten uitschijnen in aanloop naar Apples virtuele evenement van vanavond. Om 19 uur Belgische tijd ...