De druk op het hoger onderwijs om de fysieke lessen terug te schroeven, groeit zienderogen. Terwijl de KU Leuven en de Vrije Universiteit Brussel zich beraden, vrezen studenten voor eenzaamheid. ‘Ik voel me hier veilig.’

Dinsdagochtend, half 11. In aula Q van de Vrije Universiteit Brussel is de pauze voorbij. ‘Gaan jullie terug naar jullie plek?’, vraagt docent Bram Spruyt vooraan in het auditorium. Studenten die net ...