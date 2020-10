Amerikaans rapper en kledingontwerper Kanye West doet nog steeds een gooi naar het presidentschap. In zijn eerste campagnevideo uit hij zich als een heuse predikant en plaatst hij geloof en het gezinsleven centraal in zijn visie voor de Verenigde Staten. De kans dat West de verkiezingen wint, is nochtans zo goed als onbestaande. Hij is namelijk in slechts een handvol staten een officiële presidentskandidaat.