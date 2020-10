Tiesj Benoot ontsnapte aan coronabesmetting in tv-studio met Jan Bakelants en start in Ronde van Vlaanderen

Tiesj Benoot, die zondag nog verstek gaf voor Gent-Wevelgem omdat hij in contact was gekomen met de positief op corona geteste Jan Bakelants, hervat in de Ronde van Vlaanderen. Hij is er samen met de Deen Sören Kragh Andersen het speerpunt binnen Team Sunweb. Voorts maken ook nog de Deen Casper Pedersen en de Nederlander Joris Nieuwenhuis deel uit van de selectie voor ‘Vlaanderens Mooiste’. Eerstgenoemde schreef zondag Parijs-Tours op zijn naam, Nieuwenhuis nam er de laatste podiumplaats in.