Wordt straks ook het amateurvoetbal stilgelegd? “Zonder kleedkamers, dat zijn geen ideale omstandigheden”

De kans bestaat dat na de indoor sporten maandag op dinsdag ook het veldvoetbal zal worden opgeschort. Voetbal Vlaanderen vergadert vanmiddag over een stopzetting nadat Vlaams minister van Sport Ben Weyts alle kleedkamers heeft laten sluiten.

Voorzitter van Voetbal Vlaanderen Marc Van Craen toonde zich in onze krant van vandaag al sceptisch over die maatregel. “Vraag is of het werkbaar is om op die manier wedstrijden te organiseren. Het weer wordt slechter. Als je dan in de regen moet spelen, daarna niet kan douchen of warme kledij kan aantrekken en op nationaal niveau nog eens 100 kilometer met de auto moet rijden … Dat zijn geen ideale omstandigheden. We zullen morgen (vandaag, nvdr.) in alle rust bespreken met het bestuur of het nog zin heeft of dat we moeten overwegen om de competitie stop te zetten.”

Het is niet uitgesloten dat de clubs zelf vragen om het voetbal voorlopig op te schorten. De opgelegde maatregelen gelden voorlopig tot na de herfstvakantie.