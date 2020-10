Tienduizenden Syriërs op de vlucht voor bosbranden

Grote bosbranden in het noordwesten van Syrië hebben tienduizenden mensen dakloos gemaakt. Er is ook grote schade aan landbouwgrond aangericht. President Bashar al-Assad bezocht de regio dinsdag, meldt het staatspersbureau Sana.

In de buurt van de kuststeden Latakia en Tartus hebben brandweerlieden de afgelopen dagen tientallen branden geblust. Ze probeerden ook om onder meer drinkwater te leveren op het platteland. Bij de branden zijn minstens drie mensen om het leven gekomen.

Het gebied is een bolwerk van de aanhangers van president Assad. Hij heeft de getroffen families financiële tussenkomst beloofd, zodat ze hun huis niet hoeven te verlaten. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië in 2011 laat Assad zich zelden zien in het openbaar.

12.000 voetbalvelden vernietigd

Alleen al in de provincie Tartus werden bijna 100 branden geblust, zo liet de Syrische Rode Halve Maan op Twitter weten. Volgens een VN-rapport is een gebied van ongeveer 12.000 voetbalvelden vernietigd. Er zijn tot wel 25.000 mensen op de vlucht gegaan. De schade, inclusief verlies van elektriciteit en drinkwatervoorzieningen en slechte toegang tot ziekenhuizen, zou naar schatting 140.000 mensen treffen.

De regeringskrant Al-Watan heeft bericht dat het gerecht 15 verdachten heeft aangehouden in verband met de branden.