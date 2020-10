Omstreden experte mag in Congocommissie blijven

De bijzondere Kamercommissie die het koloniaal verleden van ons land onder de loep neemt, heeft maandag beslist dat Laure Uwase deel mag blijven uitmaken van de groep experten die de commissie begeleidt. N-VA had vorige week haar ontslag geëist.

De commissie boog zich maandag achter gesloten deuren over de aanwezigheid van Laure Uwase binnen de exertengroep. Uwase is een jonge advocate die al tien jaar over de onstabiele regio van Grote Meren schrijft.

Het Rwandese parlement protesteerde maanden geleden tegen haar aanduiding als experte. Ze werd omschreven als ‘een bekende negationiste van de genocide’ uit 1994. De nieuwssite Jambonews, waarmee Uwase banden heeft, werd beschuldigd van negationisme en revisionisme van diezelfde Rwandese genocide.

Kamerlid Björn Anseeuw pleitte er vorige week voor Uwase te verwijderen als experte. Hij voerde aan dat Jambonews oproept tot de gewapende strijd in Congo en Rwanda en dat de geloofwaardigheid van het parlement in het gedrang zou komen, indien Uwase aan boord zou blijven.

De commissie besliste echter dat Uwase mag blijven. Een meerderheid van de leden schaarde zich achter het voorstel om een expert, van wie de opdracht min of meer is afgelopen, te vervangen door een Rwandese historicus. Die zou zich dan buigen over de historische achtergrond, terwijl Uwase haar werk toespitst op het luik kolonialisme en racisme, zo werd vernomen in commissiekringen.