Zwembond grijpt in: waterpolocompetities opgeschort, ook BK lange afstanden geannuleerd

De Koninklijke Belgische Zwembond schort alle nationale waterpolocompetities op tot en met 8 november, met uitzondering van de U11 en U13, net als de collectieve trainingen van de nationale ploegen. De bekerfinales (seizoen 2019-2020) van 11 november in La Louvière worden geannuleerd.

De Raad van Bestuur van de federatie kwam maandag in spoed samen nadat de Vlaamse overheid eerder op de dag code oranje oplegde voor contactsporten en indoorsportactiviteiten.

In het artistiek zwemmen wordt het BK (senioren, masters, combo) van 11 november in Zwevegem geannuleerd. Er wordt dit jaar evenmin een BK schoonspringen georganiseerd. In het zwemmen is het BK lange afstanden, geprogrammeerd op 6 december in Charleroi, geannuleerd.

Voor het BK zwemmen kortebaan in Gent (14-15 november) wordt gewerkt aan een “gelimiteerde editie”. “Het alternatieve programma en de bijzondere inschrijvingsmodaliteiten worden binnenkort gepubliceerd en verspreid aan de clubs, steeds onder voorbehoud uiteraard van elke mogelijke wijziging of update, naargelang de evolutie van de COVID19-toestand”, aldus de federatie.