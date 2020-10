‘Iedere jongere kan de coronacommissaris van zijn wijk zijn’

De ambassadeur van je eigen buurt worden. Dat is het doel van de hackathon die gisteravond plaatsvond in Brussel. Sociaal ondernemer Hassan Al Hilou bracht er jongeren uit verschillende Brusselse buurten samen om te brainstormen over hoe de corona-info nog beter tot bij jongeren kan doordringen. ‘Maak werk van communicatie voor en door jongeren.’

‘Iedere jongere kan een rolmodel zijn voor zijn of haar eigen buurt.’ Dat was de boodschap die meermaals weerklonk in een nieuwe sociale hub in hartje Brussel. De jonge sociaal ondernemer Hassan Al Hilou ...