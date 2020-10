Dieter Penninckx blijft nog zeker twee weken in de cel

Het parket is in beroep gegaan tegen de voorlopige invrijheidstelling van FNG-stichter Dieter Penninckx. Dat betekent dat hij nog minstens twee weken in de cel blijft.

Even leek er voor Dieter Penninckx, de gevallen co-stichter van de retailgroep FNG, positief nieuws. De raadkamer oordeelde deze ochtend dat zijn aanhouding niet langer vereist was. Maar even later ging het parket in beroep. Daardoor blijft hij in de cel en komt het dossier binnen twee weken voor bij de kamer van inbeschuldigingstelling (KI).

Penninckx richtte samen met Manu Bracke en zijn echtgenote Anja Maes FNG op. Hij is totnader order ook grootaandeelhouder van KV Mechelen.

Penninckx en Maes worden samen met Manu Bracke verdacht van valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, het indienen van valse jaarrekeningen, de manipulatie van de beurskoers, het misbruik van vennootschapsgoederen en het niet willen meewerken met beursautoriteit FSMA. Het onderzoek werd inmiddels ook uitgebreid naar witwassen.

Naast de drie oprichters van FNG wordt ook Penninckx’ advocate Elke Janssens in verdenking gesteld in het dossier. Zij werd niet aangehouden.