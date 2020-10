Trump-kandidate wijst op ‘beperkte rol’ leden Hooggerechtshof

Amy Coney Barrett, die door de Amerikaanse president Donald Trump genomineerd als rechter voor het Hooggerechtshof, heeft in de eerste hoorzitting over haar benoeming geprobeerd de discussie over haar profiel te sussen. Toch ontspon er een hele discussie over gezondheidszorg, de coronacrisis en de manier waarop Trump de benoeming wil doordrukken.

Barrett deed haar uiterste best om niet controversieel over te komen. Ze zegt dat ze als rechter haar eigen overtuiging opzij kan zetten. De leden van het Hooggerechtshof hebben volgens haar een ‘belangrijke maar beperkte rol’. De bevolking mag dan ook niet verwachten dat de rechters politieke discussies beslechten, en rechters moeten dat volgens haar ‘ook niet proberen’.

‘Ik geloof dat alle Amerikanen, van eender welke afkomst, een onafhankelijk Hooggerechtshof verdient, dat de grondwet en de wetgeving interpreteert zoals die geschreven staat’, vatte ze haar visie samen. ‘En ik geloof dat ik die rol kan vervullen’.

Ze bedankte iedereen die haar voordracht gesteund heeft, en refereerde daarbij ook duidelijk naar haar katholieke achtergrond. ‘Ik geloof in de kracht van het gebed, en het doet deugd om te vernemen dat zoveel mensen voor mij hebben gebeden’. Als 48-jarige katholieke moeder van zeven kinderen heeft Barrett een uitgesproken conservatief profiel. Zo is ze een tegenstander van abortus.

Voor de benoeming trekt de commissie Justitie van de Amerikaanse senaat vier dagen uit. Zowel dinsdag als woensdag wordt Barrett ondervraagd door de leden van de commissie. Maar alom wordt aangenomen dat haar benoeming zal worden goedgekeurd.

Barrett zal de veelbesproken progressieve rechter Ruth Bader Ginsburg vervangen. Daardoor verkrijgen de rechters van Republikeinse stempel een 6-3 meerderheid in het Hooggerechtshof. Aangezien de leden voor het leven benoemd zijn, kunnen de conservatieve rechters jarenlang een overwicht verkrijgen.

Snel doorgedrukt

Dat de Republikeinen de benoeming er zo snel mogelijk willen doordrukken, zet kwaad bloed. Net voor de vorige verkiezingen blokkeerde de partij van Trump nog een benoeming door Obama, omdat zij vonden dat dat aan de nieuwe president toekomt. Maar Lindsay Graham, de Republikeinse voorzitter van de commissie zegt dat er ‘niets ondemocratisch’ is aan het proces. ‘Deze vacature is ontstaan door het tragisch heengaan van een grootse vrouw, en we zullen die leegte vullen met een andere grootse vrouw’. Nooit eerder werd zo dicht bij de verkiezingen nog een nieuw lid voor het Supreme Court voorgedragen.

Prioriteiten

Kamala Harris, de kandidaat-vicepresident van de Democraten, nam als lid van de commissie ook het woord tijdens het eerste debat over de benoeming. Dat de Republikeinen nu zo snel mogelijk Barrett willen aanstellen is voor haar het bewijs dat de prioriteiten bij die partij verkeerd liggen.

‘De Republikeinse senatoren hebben het kristalhelder gemaakt dat een nominatie voor het hooggerechtshof voor hen belangrijker is dan het steunen van de Amerikanen die door de pandemie en de economische crisis getroffen worden. Hun prioriteiten zijn niet die van het Amerikaanse volk’.

Van daaruit brachten de Democraten de discussie op Obamacare. Senator Dianne Feinstein gaf aan te vrezen dat het hooggerechtshof met Barrett Obamacare mogelijk ongedaan zou maken. Als rechter liet zij zich al in 2012 al kritisch uit over deze regeling die 20 miljoen Amerikanen toegang tot gezondheidszorg geeft.

Besmet met covid

Door de coronacrisis volgde een deel van de leden de zitting via videoverbinding. Onder andere Harris deed dat uit voorzorg. De republikeinse senator Mike Lee, kwam ondanks een positieve coronatest negen dagen geleden toch opdagen. Eigenlijk zou hij volgens de regels nog enkele dagen in quarantaine moeten blijven, maar hij gaf aan zich prima te voelen. Hij nam ook even het woord, en zette daarbij zijn mondmasker ook uit.