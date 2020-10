In zaal Depart in Kortrijk vond vrijdagavond een concert van Eefje De Visser plaats, maar dat verliep niet helemaal volgens de coronamaatregelen. De stoelen in de zaal stonden zo dicht bijeen dat sommige concertgangers zich niet veilig voelden en vertrokken. Bekijk op de video van Aurore Commeine hierboven hoe het eraan toeging. Het stadsbestuur van Kortrijk zal ingrijpen en biedt haar excuses aan.